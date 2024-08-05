Генеральный прокурор Андрей Костин и министр юстиции Японии Рюджи Коидзуми обсудили возможность заключения соглашения между правительствами по международно-правовой помощи и возможной экстрадиции. Об этом сообщил Костин во время совместного брифинга с министром юстиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы начали сегодня диалог по расширению возможности нашего международного правового сотрудничества. Сегодня мы обсудили возможность заключения соглашения между правительствами Украины и Японии относительно международно-правовой помощи и возможной экстрадиции. Это только начало этого диалога", - рассказал Костин.

По его словам, на данном этапе сотрудничества Украины и Японии - это важный шаг на встречу для оперативно обмена информацией.

"Он предусматривает в том числе участие других министерств и ведомств, но мы понимаем, что на данном этапе сотрудничества наших государств – это важный шаг на встречу для того, чтобы мы могли оперативно обмениваться информацией, и в том числе вместе предотвращать совершение преступлений, которые имеют транснациональный характер, трансграничный характер, а таких преступлений сейчас совершается очень много. В том числе мы можем говорить о незаконных поставках технологий, или предметов двойного применения. Поэтому этот диалог начат", - сказал Костин.

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Министр юстиции Японии рассказал, что они получили от Украины запрос относительно реформирования гражданского процессуального кодекса.

"Мы получили запрос от Министерства юстиции Украины относительно реформирования гражданского процессуального кодекса, улучшения прозрачности применения законов, а также усиления институциональной способности. Министерство юстиции Японии надеется, что мы сможем оказать максимальную помощь опираясь на то, что уже было сделано", - сказал Коидзуми.

Также он заявил, что 6 декабря этого года состоится судебная конференция на которую Япония хочет пригласить чиновников высокого уровня из Украины для того, чтобы иметь предметный разговор.

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