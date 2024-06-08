Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Во время встречи в Париже президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона произошло возобновление действия соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергетики.Об этом утверждается на сайте Офиса Президента, передает УНН.

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Этот документ утратил силу четыре года назад, однако теперь продлен на следующие 20 лет.

Франция в течение этого периода будет комплексно помогать поддерживать украинскую энергетическую систему и сотрудничать с нашим государством по обслуживанию ядерных объектов.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.

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