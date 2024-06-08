Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  116614 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  103581 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  106291 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  103543 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84245 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70470 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74583 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113975 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111690 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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6 июня 2024, 12:09  •  113799 просмотра

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Украина и Франция возобновили действие соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии на следующие 20 лет, при этом Франция оказывает всестороннюю помощь в поддержке энергетической системы Украины и обслуживании ее атомных электростанций.

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Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.

политика •   •  1009 просмотра
Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.

Война •   •  1330 просмотра
Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.

спорт •   •  1479 просмотра
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, слышали взрывы на некотором расстоянии от площадки, напоминающей о прифронтовом расположении станции, а также отметили, что шесть реакторов станции находятся в хорошем состоянии и получают необходимую охлаждающую воду из подземных скважин.

Война •   •  7728 просмотра
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.

Общество •   •  8229 просмотра
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.

Общество •   •  8774 просмотра
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

На премьеру Дании напали в Копенгагене

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.

политика •   •  10924 просмотра
На премьеру Дании напали в Копенгагене

Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Правительство отменяет импортные пошлины и НДС на энергетическое оборудование, запускает программу льготного кредитования для предприятий на приобретение энергетического оборудования и предлагает гражданам кредиты под 0% на сумму до 480 000 гривен на покупку энергетического оборудования.

Экономика •   •  10911 просмотра
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики сокращать до 100% своих сотрудников для обеспечения эффективного производства вооружений и восстановления электросетевого комплекса для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения людей теплом и электроэнергией.

Война •   •  11596 просмотра
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки