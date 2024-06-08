Україна та Франція відновлять співробітництво у ядерній енергетиці
Київ • УНН
Україна і Франція відновили дію угод про співробітництво в галузі використання атомної енергії на наступні 20 років, при цьому Франція надає всебічну допомогу в підтримці енергетичної системи України та обслуговуванні її атомних електростанцій.
Під час зустрічі у Парижі президентів України та Франції Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона відбулося відновлення дії угоди між двома країнами про співробітництво у сфері використання ядерної енергетики.Про це стверджується на сайті Офісу Президента, передає УНН.
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Цей документ втратив чинність чотири роки тому, проте тепер продовжений на наступні 20 років.
Франція впродовж цього періоду комплексно допомагатиме підримувати українську енергетичну систему та співпрацюватиме з нашою державою щодо обслуговування ядерних об'єктів.
Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підписали заяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.
Макрон та Зеленський підписали угоди щодо критичної інфраструктури України на 200 мільйонів євро 07.06.24, 21:57 • 22695 переглядiв