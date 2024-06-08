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Україна та Франція відновлять співробітництво у ядерній енергетиці

Україна та Франція відновлять співробітництво у ядерній енергетиці

Київ • УНН

 • 22992 перегляди

Україна і Франція відновили дію угод про співробітництво в галузі використання атомної енергії на наступні 20 років, при цьому Франція надає всебічну допомогу в підтримці енергетичної системи України та обслуговуванні її атомних електростанцій.

Під час зустрічі у Парижі президентів України та Франції Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона відбулося відновлення дії угоди між двома країнами про співробітництво у сфері використання ядерної енергетики.Про це стверджується на сайті Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

Цей документ втратив чинність чотири роки тому, проте тепер продовжений на наступні 20 років.

Франція впродовж цього періоду комплексно допомагатиме підримувати українську енергетичну систему та співпрацюватиме з нашою державою щодо обслуговування ядерних об'єктів.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підписали заяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.

Макрон та Зеленський підписали угоди щодо критичної інфраструктури України на 200 мільйонів євро 07.06.24, 21:57 • 22695 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
frantsiiaФранція
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