Украина готовит гуманитарную помощь Сирии: о чем сообщил Зеленский

Президент Украины обсудил с чиновниками программу «Зерно из Украины» по продовольственной помощи Сирии. Планируется предоставить пшеницу, муку и масло для обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил программу "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины") с МИД и МинАгро: Украина может помочь Сирии в рамках гуманитарной программы, подчеркнул президент. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Зеленского. Сегодня обсудил с нашими чиновниками, с Министерством иностранных дел и МинАгро вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины". В частности - помощь для Сирии. - сообщил Зеленский. Президент отметил следующее: Это наша гуманитарная программа, которая сделала много уже для стабилизации в сложных регионах мира. Сейчас мы можем помочь сирийцам: украинской пшеницей, мукой, маслом, нашими продуктами, которые глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности. Координируемся с партнерами и сирийской стороной. Решаем по логистике. Обязательно поддерживаем этот регион, чтобы спокойствие стало для нас опорой в движении к реальному миру. Напомним, Президент Украины прокомментировал фото сирийских тюрем после бегства Асада. Зеленский провел параллели между методами режимов Асада и Путина, указав на сходство их преступлений против человечности. ЕС планирует убедить новые власти Сирии закрыть базы рф - СМИ