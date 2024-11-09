Украина должна решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров - Боррель
Киев • УНН
Боррель заявил, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры с рф. США и Германия поддержали эту позицию, отметив невозможность переговоров без участия Украины.
В Европейском Союзе считают, что Украина должна решать, когда садиться за стол переговоров с рф и на каких условиях. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной Совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.
"Есть разные способы достижения мира, но важен справедливый и длительный, устойчивый мир. Здесь наша позиция четкая - Украина должна решать, когда садиться за стол переговоров и на каких условиях. Мы, Европейский Союз на вашей стороне", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что российский диктатор путин не хочет переговоров и не будет вести их, если его не заставить к этому.
"Мы видим это по его варварским действиям, это факт жизни, который доказан его поведением", - подчеркнул Боррель.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никаких переговоров по войне в Украине не может быть без участия Украины.
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что США поддержат переговоры Украины с россией только в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому.
Издание The Telegraph сообщает, что Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.