Украина должна решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров - Боррель

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 29381 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 111138 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 124227 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 129479 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 166446 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 121432 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 122471 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120993 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 160338 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132059 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения

06:11 • 37320 просмотра
Харьковщина под ударом: повреждены АЗС и жилые дома, есть пострадавший

Харьковщина под ударом: повреждены АЗС и жилые дома, есть пострадавший

06:26 • 31848 просмотра
Погода в Украине: где сегодня ожидать дождей и какая будет температура

Погода в Украине: где сегодня ожидать дождей и какая будет температура

06:47 • 28985 просмотра
путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

путин пытается создать видимость налаживания отношений с Трампом, на самом деле рф не пойдет на уступки - ISW

08:32 • 21127 просмотра
"Мирный план" Трампа может предусматривать европейские войска в буферной зоне - СМИ

"Мирный план" Трампа может предусматривать европейские войска в буферной зоне - СМИ

09:24 • 22707 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 166446 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 135610 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 160338 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 163224 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 159781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 16841 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

20:15 • 55920 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 102933 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 103491 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 111114 просмотра
Актуальное
Украина должна решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров - Боррель

Украина должна решать, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров - Боррель

Киев  •  УНН

15:29 • 3437 просмотра

Read in English

Боррель заявил, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры с рф. США и Германия поддержали эту позицию, отметив невозможность переговоров без участия Украины.

В Европейском Союзе считают, что Украина должна решать, когда садиться за стол переговоров с рф и на каких условиях. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной Совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

"Есть разные способы достижения мира, но важен справедливый и длительный, устойчивый мир. Здесь наша позиция четкая - Украина должна решать, когда садиться за стол переговоров и на каких условиях. Мы, Европейский Союз на вашей стороне", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что российский диктатор путин не хочет переговоров и не будет вести их, если его не заставить к этому.

"Мы видим это по его варварским действиям, это факт жизни, который доказан его поведением", - подчеркнул Боррель.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никаких переговоров по войне в Украине не может быть без участия Украины.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что США поддержат переговоры Украины с россией только в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому. 

Издание The Telegraph сообщает, что Дональд Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина