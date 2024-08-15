Углава усиливает недоверие к НАБУ - требует публичного рассмотрения служебного расследования против него

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава просит сделать публичным заседание дисциплинарной комиссии, на котором будут рассматривать материалы служебного расследования в отношении его, чтобы обеспечить объективность, пишет УНН.

Он сообщил, что заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о наличии оснований применения к нему дисциплинарного взыскания запланировано на 21 августа.

Поскольку дело уже стало публичным и имеет большое значение для общества, по моему мнению, заседание Дисциплинарной комиссии должно проходить в открытом режиме - отметил Углава.

В частности, он просит пригласить на заседание комиссии свободных слушателей, представителей СМИ, обеспечить возможность присутствующим фотосъемку, видео- и аудиозапись, а также прямую трансляцию заседания.

Распространение в таком случае информации... гарантирует прозрачность и открытость, полноту и объективность при рассмотрении материалов дисциплинарного производства, поскольку обеспечит возможность обнародования фактических данных о наличии или отсутствии фактов и обстоятельств установления в ходе служебного расследования, имеющих значение для общественности и общественного мнения - говорится в обращении Углавы.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ звучали неоднократно. Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых...

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.

Гизо Углава только после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

После этого Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией.

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге 9 августа сообщил, что служебное о возможном давлении на обличителей, в котором фигурирует Углава, завершено, зафиксировано нарушение. Кривонос отметил, что это служебное расследование утечки информации из НАБУ не касается, по "сливам" проводится другое досудебное расследование и о его результатах будет сообщено отдельно.