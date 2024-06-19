По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи.
Оккупанты ударили по Харькову тремя КАБами. Сейчас известно, что в результате атаки пострадала женщина, передает УНН.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты тремя КАБами нанесли удар Шевченковскому району Харькова. Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения.
В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате российской атаки есть пострадавшая.
"По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи", - сообщил мэр.
Враг попал по развлекательному детскому объекту: Терехов об атаке рф на окраине Харькова19 июня 2024, 14:59 • 8800 просмотров