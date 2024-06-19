Оккупанты ударили по Харькову тремя КАБами. Сейчас известно, что в результате атаки пострадала женщина, передает УНН.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты тремя КАБами нанесли удар Шевченковскому району Харькова. Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате российской атаки есть пострадавшая.

"По уточненной информации, в результате двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи", - сообщил мэр.

Враг попал по развлекательному детскому объекту: Терехов об атаке рф на окраине Харькова