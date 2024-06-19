Вдарили трьома КАБами: у Харкові постраждала жінка
Київ • УНН
За уточненою інформацією, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі.
Окупанти вдарили по Харкову трьома КАБами. Наразі відомо, що у результаті атаки постраждала жінка, передає УНН.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти трьома КАБами завдали удар у Шевченківському районі Харкова. Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження.
У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що у результаті російської атаки є постраждала.
"За уточненою інформацією, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі", - повідомив мер.
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