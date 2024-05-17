В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компаниюЭксклюзив
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате удара российского беспилотника по Холодногорскому району Харькова.
Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра
Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
Евгения Ростолопа, советник председателя Киевской ОВА, подчеркнула, что не имеет никакого отношения к российской компании или торговле оружием, назвав обвинения в свой адрес вымышленными информационными атаками.
На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Министерство здравоохранения.
россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших
По предварительным данным, российские войска дважды ударили КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова, ранив по меньшей мере 5 гражданских лиц.
На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска
По данным Западного регионального управления Государственной пограничной службы, наблюдается значительное скопление автомобилей, выезжающих из Украины, причем самые длинные очереди - до 700 автомобилей - на границе с Польшей.
Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в требования по сертификации лекарственных средств отечественного производства для международной торговли и подтверждения активных фармацевтических ингредиентов для экспорта, выполняя рекомендации ВОЗ.
Украина сделала все необходимое для открытия переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Украина сделала все необходимое, чтобы в июне начать переговоры с ЕС о вступлении в блок, заявил президент Владимир Зеленский.
Армия рф наносит удары по Харькову, был слышен взрыв
Российские войска нанесли удар по Харькову, о взрывах в городе сообщали местные чиновники, которые призывали жителей быть осторожными.
Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно
Советница главы Киевской ОГА Евгения Ростолопа отрицает обвинения в сотрудничестве с российскими компаниями, заявляет об информационной атаке на нее и обратилась в СБУ с просьбой расследовать такие обвинения.