Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем

В результате российского удара КАБами по Холодногорскому району Харькова один человек погиб и еще четыре получили ранения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"По уточненной информации - один погибший и четверо раненых", - сообщил Терехов.

Напомним

Ранее Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова, ранив по меньшей мере 5 гражданских лиц.