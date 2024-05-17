Удари рф по Харкову: мер повідомив про одного загиблого
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок удару російського безпілотника по Холодногірському району Харкова.
У результаті російського удару КАБами по Холодногірському району Харкова одна людина загинула і ще чотири отримали поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"За уточненою інформацією - один загиблий та четверо поранених", - повідомив Терехов.
Нагадаємо
Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова, поранивши щонайменше 5 цивільних осіб.