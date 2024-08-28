Удар рф по Купянску: количество пострадавших возросло до 14, среди них трое полицейских

В результате вражеской атаки по Купянску количество пострадавших возросло до 14 человек, среди которых трое полицейских, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

«По состоянию на 19:05 количество пострадавших возросло до 14 человек, среди них трое полицейских», - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда. Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура.

Осмотр мест попадания и ликвидация последствий продолжается.

Ранее

По данным следствия, 28 августа около 16:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по городу Купянск.

Получили ранения одиннадцать человек, среди них двое сотрудников полиции.

Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, войска рф нанесли удар по городу ФАБ-500 из УМПК.