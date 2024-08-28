Удар рф по Куп'янську: кількість постраждалих зросла до 14, серед них троє поліцейських
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Куп'янську постраждало 14 людей, серед них троє поліцейських. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, магазини та іншу цивільну інфраструктуру.
Внаслідок ворожої атаки по Купʼянську кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед яких троє поліцейських, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
"Станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомив голова Харківскьої ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура.
Огляд місць влучання та ліквідація наслідків триває.
Раніше
За даними слідства, 28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ.
Отримали поранення одинадцять людей, серед них двоє працівників поліції.
Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.