Удар рф по Кривому Рогу: уже известно об 11 погибших, завтра в городе День траура

Враг массированно атаковал ракетами Днепропетровскую область. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара российских войск известно о 11 погибших и 42 человек раненых, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Офис Генпрокурора.

"В Кривом Роге - разрушения на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили. Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ГСЧС.

Позже в Офисе Генпрокурора добавили, что количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в ГСЧС рассказали, что в Днепре в результате атаки рф повреждена девятиэтажка. Разрушена крыша и технический этаж, выбиты окна в жилых квартирах, повреждены автомобили. Также, частичному разрушению подверглось двухэтажное здание СТО и повреждено предприятие.

Дополнение

Как рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул, завтра в Кривом Роге объявляется день траура по погибшим из-за удара рф.

"Завтра в Кривом Роге объявляется день траура", - написал Вилкул в Telegram.

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