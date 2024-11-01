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Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции

Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции

Киев  •  УНН

21:15 • 1280 просмотра

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В результате ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове пострадали 40 человек, среди них 30 полицейских. Один человек погиб, повреждены здания и автомобили.

В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 40 человек, среди них - работники полиции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В Харькове в результате ракетного удара, нанесенного войсками террористической страны, количество пострадавших возросло до 40 человек. Среди них - 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских лиц.

Напомним

Трагедия произошла 1 ноября около 16:00, когда враг ударил двумя ракетами по месту дислокации полиции в одном из районов города.

К сожалению, в результате обстрела погиб один полицейский. В результате атаки также были повреждены административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины и более 10 автомобилей.

Как сообщает прокуратура, досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, уже начато под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Предварительно установлено, что удар был нанесен ракетами типа С-300/400.

Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены1 ноября 2024, 17:19 • 13145 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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