Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции
Киев • УНН
В результате ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове пострадали 40 человек, среди них 30 полицейских. Один человек погиб, повреждены здания и автомобили.
В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 40 человек, среди них - работники полиции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В Харькове в результате ракетного удара, нанесенного войсками террористической страны, количество пострадавших возросло до 40 человек. Среди них - 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских лиц.
Напомним
Трагедия произошла 1 ноября около 16:00, когда враг ударил двумя ракетами по месту дислокации полиции в одном из районов города.
К сожалению, в результате обстрела погиб один полицейский. В результате атаки также были повреждены административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины и более 10 автомобилей.
Как сообщает прокуратура, досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, уже начато под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Предварительно установлено, что удар был нанесен ракетами типа С-300/400.
Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены1 ноября 2024, 17:19 • 13145 просмотров