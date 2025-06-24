Удар по Никопольщине FPV-дронами: четверо пострадавших, повреждены дома и магазин

В результате вражеских ударов по Никопольщине Днепропетровской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что агрессор направил на район артиллерию и FPV-дроны.

Попал по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадам - рассказал Лысак.

По его словам, пострадали четыре человека - женщины 34 и 40 лет, мужчины – 36 и 44, все они находятся на амбулаторном лечении.

"Повреждены админздание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин", - констатировал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

21 июня враг нанес удары по Никопольщине, в результате чего пострадали семь человек, среди которых полицейские.

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