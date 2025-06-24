Удар по Нікопольщині FPV-дронами: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та магазин

Внаслідок ворожих ударів по Нікопольщині Дніпоропетровської області постраждали четверо людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

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Він уточнив, що агресор спрямував на район артилерію та FPV-дрони.

Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах - розповів Лисак.

За його словами, постраждали четверо людей - жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44, всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

"Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин", - констатував голова Дніпоропетровської ОВА.

Нагадаємо

21 червня ворог завдав ударів по Нікопольщині, внаслідок чого постраждало семеро людей, серед яких поліцейські.

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