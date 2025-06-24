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Удар по Нікопольщині FPV-дронами: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та магазин

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади артилерією та FPV-дронами, пошкодивши адмінбудівлю, багатоповерхівку, 2 приватні будинки та магазин.

Удар по Нікопольщині FPV-дронами: четверо постраждалих, пошкоджені будинки та магазин

Внаслідок ворожих ударів по Нікопольщині Дніпоропетровської області постраждали четверо людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що агресор спрямував на район артилерію та FPV-дрони.

Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах

- розповів Лисак.

За його словами, постраждали четверо людей - жінки 34 і 40 років, чоловіки – 36 та 44, всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

"Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин", - констатував голова Дніпоропетровської ОВА.

Нагадаємо

21 червня ворог завдав ударів по Нікопольщині, внаслідок чого постраждало семеро людей, серед яких поліцейські.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дніпропетровська область
Україна
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