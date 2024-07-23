В Марганце Днепропетровской области армия рф направила беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Враг направил беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей. Ранения получили двое 14-летних ребят и один 13-летний. Другие дети не пострадали - сообщили в МВД.

До приезда "скорой" полицейские оказали раненым первую помощь. Сейчас на месте продолжают работать все необходимые службы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российские войска атаковали Марганец дроном-камикадзе. Трое подростков 13-14 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы.