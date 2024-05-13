Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

Американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners уже несколько лет ведут судебную тяжбу из-за имущества, которое принадлежало компании-должнику Olimpex Coupe International (входит в состав GNT Group). Речь идет, в частности, о зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском торговом порту. Фонды уже неоднократно доказали свою правоту в украинских и зарубежных судах и вот, когда терминал получил ответственного управляющего, вокруг последнего начал разгораться медийный скандал в основе которого обвинения в связях с рф.

Транс-Ойл, многонациональная компания, которая много лет ведет успешную деятельность в Украине, Молдове, Румынии и Сербии. В частности, среди активов этой компании в Украине Ренийский элеватор, а в Молдове Транс-Ойл построила первый в стране зерновой погрузочный терминал. Компания неоднократно привлекала международные инвестиции. В частности, строительство первых активов Транс-Ойла финансировалось Overseas Private Investment Corporation, ныне известной как Development Finance Corporation - американский банк развития, учредителем которого является правительство США. Транс-Ойл является первой и единственной компанией, которая получила финансирование от этой организации в Молдове.

24 апреля 2024 года эта компания "заключила договор аренды и управления портовым терминалом "Олимпикс" с арбитражным управляющим этого терминала". Компанию выбрали как добросовестную и имеющую опыт управления подобными активами. Среди прочего согласно договору, подписанному между Транс-Ойл, компания обязалась приложить усилия по оценке текущей операционной и финансовой ситуации "Олимпекса" и по предотвращению растраты активов бывшими владельцами.

Следует заметить, что растрата активов, бывшими владельцами терминала, была до того подтверждена решением Высокого суда Англии и Уэльса.

Ярлык сотрудничества с рф

Одновременно с заключением соглашения на управление терминалом Транс Ойл столкнулась с проблемой - кто-то упорно не желает, чтобы этот актив эффективно управлялся и работал в правовом поле. В адрес одного из основателей Транс Ойл - гражданина США грузинского происхождения Важи Джаши посыпались обвинения в сотрудничестве с РФ. И это при том, что нет ни одного официального подтверждения наличия у него там бизнеса, активов, недвижимости или уплаты налогов, а весь его бизнес неоднократно проверялся международными финансовыми и аудиторскими структурами, в том числе и на предмет сотрудничества со страной-агрессором

Кроме того, активы Джаши в Украине были значительно повреждены в результате ударов русских по Украине. В то время как структура Транс Ойл в Молдове предоставляет работу украинским беженцам.

Подробнее о том, как ярлык сотрудничества с рф используется в бизнес войне читайте в материале УНН.