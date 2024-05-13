Удар по інвестиційному клімату: як недобросовісні боржники воюють з іноземними інвесторами

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Після укладання угоди на управління портовим терміналом "Олімпекс" Транс Ойл стикнулася з проблемою – хтось вперто не бажає аби цей актив ефективно управлявся. На адресу одного з засновників Транс Ойл посипали звинувачення у співпраці з рф.

Американські фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners вже кілька років ведуть судову тяганину через майно, яке належало компанії-боржнику Olimpex Coupe International (входить до складу GNT Group). Мова йде, зокрема, про зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському морському торговому порту. Фонди вже неодноразово довели свою правоту в українських та закордонних судах і ось, коли термінал отримав відповідального управителя, довкола останнього почав розгоратися медійний скандал в основі якого звинувачення у зв’язках з рф.

Транс-Ойл, багатонаціональна компанія, що багато років веде успішну діяльність в Україні, Молдові, Румунії та Сербії. Зокрема, серед активів цієї компанії в Україні Ренійський елеватор, а в Молдові Транс-Ойл збудувала перший в країні зерновий навантажувальний термінал. Компанія неодноразово залучала міжнародні інвестиції. Зокрема, будівництво перших активів Транс-Ойла фінансувалася Overseas Private Investment Corporation, нині відома як Development Finance Corporation - американський банк розвитку, засновником якого є уряд США. Транс-Ойл є першою і єдиною компанією, яка отримала фінансування від цієї організації в Молдові.

24 квітня 2024 року ця компанія "уклала договір оренди та управління портовим терміналом "Олімпекс" із арбітражним керуючим цього терміналу". Компанію обрали як сумлінну та таку, що має досвід управління подібними активами. Серед іншого згідно з договором, підписаним між Транс-Ойл, компанія зобов'язалася докласти зусиль з оцінки поточної операційної та фінансової ситуації "Олімпексу" і щодо запобігання розтрати активів колишніми власниками.

Слід зауважити, що розтрата активів, колишніми власниками терміналу, була до того підтверджена рішенням Високого суду Англії та Уельсу

Ярлик співпраці з рф

Одночасно з укладанням угоди на управління терміналом Транс Ойл стикнулася з проблемою – хтось вперто не бажає аби цей актив ефективно управлявся та працював у правовому полі. На адресу одного з засновників Транс Ойл – громадянина США грузинського походження Важи Джаші посипали звинувачення у співпраці з рф. І це при тому, що немає жодного офіційного підтвердження наявності у нього там бізнесу, активів, нерухомості або ж сплати податків, а весь його бізнес неодноразово перевірявся міжнародними фінансовими та аудиторськими структурами, зокрема і на предмет співпраці з країною-агресоркою

Крім того, активи Джаші в Україні зазнали значних пошкоджень в результаті ударів росіян по Україні. Тоді як структура Транс Ойл в Молдові надає роботу українським біженцям

Детальніше про те, як ярлик співпраці з рф використовується в бізнес війні читайте в матеріалі УНН

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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