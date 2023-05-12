Удар армии рф по Херсонской области унес жизни двух женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В результате очередных обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области сегодня есть новые жертвы, пишет УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Детали
По данным следствия, 12 мая войска рф в очередной раз начали обстреливать город Херсон и населенные пункты области.
"В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована. Также из-за обстрела Дарьевской громады ранена женщина", - указали в прокураткри.
В областном центре, как сообщается, российская армия попала в крышу многоэтажки. Пострадавшие на данный момент не установлены. Данные уточняются.
Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль, сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Войска рф за 11 мая 80 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и четырех раненых.
В частности, ночью ударили по селу Кизомыс в Херсонской области - сбросили две управляемые авиабомбы.