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13 марта, 19:26 • 70827 просмотра

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13 марта, 15:57 • 114611 просмотра

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Удар армии рф по Херсонской области унес жизни двух женщин

Удар армии рф по Херсонской области унес жизни двух женщин

Киев • УНН

 • 715051 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В результате очередных обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области сегодня есть новые жертвы, пишет УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 12 мая войска рф в очередной раз начали обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

"В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована. Также из-за обстрела Дарьевской громады ранена женщина", - указали в прокураткри.

В областном центре, как сообщается, российская армия попала в крышу многоэтажки. Пострадавшие на данный момент не установлены. Данные уточняются.

Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль, сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Войска рф за 11 мая 80 раз обстреляли Херсонскую область, известно о погибшем и четырех раненых.

В частности, ночью ударили по селу Кизомыс в Херсонской области - сбросили две управляемые авиабомбы.

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