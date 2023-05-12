Удар армії рф по Херсонщині забрав життя двох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ у Херсонській області сьогодні є нові жертви, пише УНН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
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За даними слідства, 12 травня війська рф вчергове почали обстрілювати місто Херсон та населенні пункти області.
"У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку", - вказали у прокураткрі.
В обласному центрі, як повідомляється, російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються.
Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівля сільради, автомобіль, повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Війська рф за 11 травня 80 раз обстріляли Херсонську область, відомо про загиблого та чотирьох поранених.
Зокрема, уночі вдарили по селу Кізомис у Херсонській області - скинули дві керовані авіабомби.