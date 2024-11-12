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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники штурма Капитолия массово просят отложить суды из-за возможного помилования Трампом

Участники штурма Капитолия массово просят отложить суды из-за возможного помилования Трампом

Киев  •  УНН

10:19 • 4065 просмотра

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Обвиняемые в беспорядках 6 января 2021 года массово подают ходатайства об отсрочке судебных дел. Они ссылаются на обещание Трампа помиловать участников штурма Капитолия в случае его победы.

Обвиняемые в беспорядках в США 6 января 2021 года, когда протестующие штурмовали правительственные здания, массово подают прошения об отсрочке дел, ссылаясь на победу Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBS News.

Детали

Волны обвиняемых в беспорядках в Капитолии США ссылаются на избрание Дональда Трампа, обосновывая просьбы отложить их уголовные преследования. Они напоминают о его публичном обещании помиловать некоторых людей, осужденных за преступления 6 января 2021 года.

CBS News ознакомился с судебными документами, в которых адвокаты защиты просят федеральных судей отложить рассмотрение некоторых дел о штурме Капитолия до того времени, когда Трамп вступит в должность президента.

Адвокат одного из обвиняемых отметил, что во время первого президентского срока Трамп помиловал, смягчил или отменил приговоры 237 человек, хотя многие из них были противоречивыми. Некоторые обвиняемые цитируют предвыборные заявления Трампа в своих новых судебных заявлениях.

Ожидается, что количество ходатайств об отсрочке значительно возрастет. Адвокат Джозеф Макбрайд, который защищал нескольких обвиняемых по уголовным делам 6 января, сказал CBS News, что запросы об отложении дел до вступления Трампа в должность будут сделаны всеми обвиняемыми.

Было бы глупо этого не делать. Надвигается вопрос о помиловании. И я не думаю, что какое-либо из этих преследований продолжится после (вступления Трампа в должность)

- сказал он.

Добавим

Из-за этих ходатайств, которые будут обязаны рассмотреть суды, Министерство юстиции может не успеть завершить судебные процессы до смены власти. Отмечается, что в судах все еще рассматриваются сотни дел.

Министерство юстиции возбудило более 1 500 уголовных дел в связи с преследованием участников осады Капитолия.  Согласно федеральным данным, примерно 950 обвиняемых признали себя виновными, и еще 200 были признаны виновными в суде. В августе был осужден первый обвиняемый: Майкл Спаркс, который ворвался в Капитолий 6 января, получил 53 месяца заключения. Его признали виновным по шести обвинениям. Осужден также бывший советник Трампа.

Аресты продолжаются, включая новые дела, открытые за последние несколько недель.

Напомним

Штурм здания Конгресса США произошел вечером 6 января 2021 года, во время заседания Сената, на котором должны были утвердить результаты выборов президента США - победу Джозефа Байдена. Во время штурма в помещении произошли столкновения протестующих с полицией.

В Верховном суде США продолжается рассмотрение дела, которое может повлиять на сотни процессов, связанных с нападением на резиденцию Конгресса в 2021 году, включая федеральное обвинение против Трампа. В то же время, Верховный суд постановил, что Трамп может иметь иммунитет за действия во время президентства, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

В Вашингтоне полиция задержала мужчину с факелом, который пытался зайти в здание Капитолия5 ноября 2024, 21:37 • 16282 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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