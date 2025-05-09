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Убил женщину ножом, пока она спала: в Киеве к пожизненному заключению приговорили мужчину

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Мужчина, ранее судимый за убийство, убил знакомую, пока она спала, чтобы ограбить. Он приговорен к пожизненному лишению свободы, вины он не признал.

Убил женщину ножом, пока она спала: в Киеве к пожизненному заключению приговорили мужчину

В Киеве к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который убил знакомую ножом в висок, когда она спала. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.

Детали

По принципиальной позиции Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 35-летнему мужчине за умышленное убийство и ограбление своей знакомой (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины). Мужчина приговорен к самому суровому наказанию - пожизненному лишению свободы

- говорится в сообщении.

Прокурор доказал в суде, что обвиняемый не имел стабильного дохода и работы, поэтому жил преимущественно с подработок, которые искал в Киеве. Работая охранником магазина в торговом центре, он познакомился с 34-летней женщиной, у которой впоследствии начал периодически жить. Потерпевшая занимала руководящую должность и имела достаточные доходы. В связи с этим, в определенный момент ухажер решил ее ограбить.

В день убийства в сентябре 2023 года злоумышленник прибыл к своей знакомой, которая жила вместе с 13-летней дочерью и заночевал в ее квартире. Когда все легли спать, мужчина ударил женщину ножом в висок, в результате чего она умерла. После этого мужчина забрал золотые украшения, мобильные телефоны убитой и ее дочери, другие ценные вещи, закрыл квартиру и скрылся, забрав с собой все ключи от квартиры.

Утром ребенок обнаружил тело убитой матери. Поскольку телефонов и ключей от квартиры девушка не нашла, она выбежала на балкон и начала кричать, умоляя о помощи

- сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в суде обвиняемый свою вину не признавал. На основании предоставленных прокурором неопровержимых доказательств и учитывая принципиальную позицию относительно наказания, злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы.

В прокуратуре также сообщили, что обвиняемый уже отбывал наказание за умышленное убийство, которое совершил в возрасте 15-ти лет. Тогда злоумышленник находился за решеткой в течение 13 лет.

Дополнение

В Житомире 11-летняя девочка случайно получила ножевое ранение в ногу во время ссоры с 12-летним мальчиком. Родители девочки отказались обращаться в полицию.

Также УНН сообщал, что на Прикарпатье трем несовершеннолетним инкриминируют умышленное убийство 19-летнего парня, которого нашли с ножевыми ранениями. Двум подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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