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Вбив жінку ножем, поки вона спала: у Києві до довічного ув'язнення засудили чоловіка

Київ • УНН

 • 1620 перегляди

Чоловік, раніше судимий за вбивство, вбив знайому, поки вона спала, щоб пограбувати. Його засуджено до довічного позбавлення волі, провини він не визнав.

Вбив жінку ножем, поки вона спала: у Києві до довічного ув'язнення засудили чоловіка

У Києві до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив знайому ножем у скроню коли вона спала. Про це пише УНН з посиланням на сайт Київської міської прокуратури.

Деталі

За принципової позиції Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 35-річному чоловіку за умисне вбивство та пограбування своєї знайомої (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Чоловіка засуджено до найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі

- говориться у повідомленні.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений не мав стабільного доходу та роботи, тож жив переважно із підробітків, які шукав у Києві. Працюючи охоронцем магазину в торгівельному центрі, він познайомився із 34-річною жінкою, у якої згодом почав періодично мешкати. Потерпіла обіймала керівну посаду та мала достатні доходи. У зв'язку з цим, у певний момент залицяльник вирішив її пограбувати.

В день вбивства у вересні 2023 року зловмисник прибув до своєї знайомої, яка жила разом з 13-річною донькою та заночував у її квартирі. Коли всі лягли спати, чоловік вдарив жінку ножем у скроню, внаслідок чого вона померла. Після цього чоловік забрав золоті прикраси, мобільні телефони вбитої та її доньки, інші цінні речі, замкнув квартиру та втік, забравши з собою всі ключі від помешкання.

На ранок дитина виявила тіло вбитої матері. Оскільки телефонів та ключів від квартири дівчина не знайшла, вона вибігла на балкон та почала кричати, благаючи про допомогу

- повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що у суді обвинувачений свою провину не визнавав. На підставі наданих прокурором неспростовних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, зловмисника засудили до довічного позбавлення волі.

В прокуратурі також повідомили, що обвинувачений вже відбував покарання за умисне вбивство, яке скоїв у віці 15-ти років. Тоді зловмисник перебував за ґратами протягом 13 років.

Доповнення

В Житомирі 11-річна дівчинка випадково отримала ножове поранення в ногу під час сварки з 12-річним хлопцем. Батьки дівчинки відмовились звертатись до поліції.

Також УНН повідомляв, що на Прикарпатті трьом неповнолітнім інкримінують умисне вбивство 19-річного хлопця, якого знайшли з ножовими пораненнями. Двом підозрюваним вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Павло Зінченко

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