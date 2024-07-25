Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Игоря Клименко представить обществу и журналистам всю необходимую информацию по делу об убийстве Ирины Фарион. Президент анонсировал больше публичной информации завтра, передает УНН.

Детали

Доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Попросил министра представить обществу и журналистам всю необходимую информацию. Конечно, еще продолжаются процессуальные действия, выясняются все обстоятельства этого дела. Завтра должно быть больше информации - публично - сказал Зеленский.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

Игорь Клименко рассказал, что подозреваемому в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, прокуратура изберет меру пресечения сегодня-завтра.