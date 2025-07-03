Убийства мирных жителей во время оккупации Бучи: 4 военных рф будут судить, еще 6 - под подозрением

Четырех российских военных будут судить, еще шести оккупантам сообщено о подозрении в убийствах и жестоком обращении с гражданскими во время оккупации Бучи, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

...направили в суд обвинительные акты в отношении четырех военнослужащих рф, воевавших в различных подразделениях 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС рф. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) - сообщили прокуроры.

Детали

В марте 2022 года оккупанты расстреливали гражданских лиц, которых замечали на улицах г. Буча. Они искали патриотически настроенных украинцев и совершали в отношении них преступления.

Также прокуроры Офиса Генпрокурора идентифицировали и сообщили о подозрении еще шести военнослужащим рф. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года наводчик парашютно-десантного взвода, патрулируя улицу в г. Буча, расстрелял двух местных жителей, которые готовили себе еду на костре. Другой военнослужащий рф вместе с сослуживцами, находясь на территории одной из школ в г. Буча, откуда оккупанты вели огонь, ранил двух гражданских мужчин и расстрелял женщину, которая спускалась по лестнице в подвал.

Также следствием идентифицированы военные ВС рф, которые допрашивали гражданских лиц, требуя предоставить информацию о местах дислокации подразделений Сил безопасности и обороны Украины. В ходе допроса людям угрожали оружием и пытками, имитировали выстрелы, наносили телесные повреждения.

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