Вбивства цивільних під час окупації Бучі: 4 військових рф судитимуть, ще 6 - під підозрою

$41.810.01
49.130.28
ukenru
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
Ексклюзив
12:41 • 5669 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
10:48 • 20644 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 32471 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
08:45 • 73131 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 46676 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 47203 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 38468 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 28838 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 50029 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 177545 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.9м/с
39%
751мм
Популярнi новини
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 64011 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 19996 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 43516 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 41386 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 16009 перегляди
Публікації
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 1798 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 3454 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 10848 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 16286 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 41673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 20207 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 47786 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 55848 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 62901 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 117509 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Вбивства цивільних під час окупації Бучі: 4 військових рф судитимуть, ще 6 - під підозрою

Київ • УНН

 • 571 перегляди

Чотирьох військових рф судитимуть за вбивства та жорстоке поводження з цивільними під час окупації Бучі. Ще шістьом окупантам повідомлено про підозру за аналогічні злочини.

Вбивства цивільних під час окупації Бучі: 4 військових рф судитимуть, ще 6 - під підозрою

Чотирьох військових рф судитимуть і ще 6 окупантам повідомлено про підозру за вбивства та жорстоке поводження з цивільними під час окупації Бучі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців рф, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України) 

- повідомили прокурори.

Деталі

У березні 2022 року окупанти розстрілювали цивільних осіб, яких помічали на вулицях м. Буча. Вони шукали патріотично налаштованих українців та вчиняли стосовно них злочини.

Також прокурори Офісу Генпрокурора ідентифікували та повідомили про підозру ще шістьом військовослужбовцям рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в березні 2022 року навідник парашутно-десантного взводу, патрулюючи вулицю у м. Буча, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті. Інший військовослужбовець рф разом зі співслужбовцями, перебуваючи на території однієї зі шкіл у м. Буча, звідки окупанти вели вогонь, поранив двох цивільних чоловіків та розстріляв жінку, яка спускалася сходами до підвалу.

Також слідством ідентифіковано військових зс рф, які допитували цивільних осіб, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил безпеки і оборони України. В ході допиту людям погрожували зброєю та катуванням, імітували постріли, завдавали тілесні ушкодження.

Третя річниця деокупації Бучі: правоохоронці за рік розкрили 72 вбивства цивільних31.03.25, 16:29 • 31370 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9