У Зеленского официально подтвердили: сегодня будет СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Офисе Президента Украины официально подтвердили, что в пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Информация размещена на сайте Президента, передает УНН.
Детали
Согласно анонсу, в пятницу, 14 мая, ориентировочно в 17:30 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее о заседании СНБО, назначенном на 14 мая на 16 часов, УНН сообщил проинформированный собеседник.
Дополнение
В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с безопасностью на административной черте с временно оккупированной территорией Крыма.
Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.
СНБО начало работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов.
Что касается последних, то Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".
Позже СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются в отношении 12 человек.