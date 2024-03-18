У врага почти все готово к проведению мобилизации на временно оккупированной территории - Федоров

Последние четыре месяца враг проводил подготовку к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Сейчас у врага почти все готово к проведению фейковой мобилизации. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"К сожалению, по моему мнению, это реалистичный план путина. И мы имеем несколько подтверждений того, что этот план может начать осуществляться. Прежде всего, мы видели за два года оккупации, что после каждых таких недовыборов враг начинает себя вести значительно жестче с гражданским населением. Это происходило после недореферендума, который проходил осенью 2022 года. Также было более жесткое отношение к гражданскому населению было после недоместных выборов в сентябре 2023 года, когда почти у всех забрали социальные выплаты. Мы понимаем, что враг будет вести себя более жестче после тех фарсов, которые он провел", - сказал Федоров.

Он добавил, что у врага почти все готово к проведению фейковой мобилизации.

"Уже последние четыре месяца враг проводил подготовку к проведению мобилизации. И всех абсолютно ставил на воинский учет. Они открыли в каждом районе и поселке военные учетные столы. На каждом предприятии открыли воинский учет и таким образом пытаются полностью всех наших жителей поставить на воинский учет для того, чтобы владеть полностью картиной: где проживают наши жители, кто подлежит воинскому учету, где проживают наши жители, которые могут быть призваны. Я уверен, что после проведения своих недовыборов, они будут точно мобилизовать наших жителей во временной оккупации", - добавил Федоров.

Глава ОВА призвал жителей выезжать с временно оккупированных территорий, ведь враг будет силой затягивать их и использовать как пушечное мясо.

"Есть сегодня два основных пути. Первый - это пеший пункт пропуска, который на границе между Украиной и рф, который есть на территории Сумской области - пункт пропуска "Колотиловка". Сегодня с рф в наше государство Украина можно пройти по этому пункту. Также есть пути выезда через границы с ЕС, или через границу с Грузией. Все эти пути рабочие", - добавляет Федоров.

Также он рассказал, что на временно оккупированной территории Запорожской области проживает 350-400 тыс. населения, а значит мобилизационный потенциал сейчас 50-60 тыс. тех людей, кого враг может затянуть в свою армию.

Напомним

россия планирует мобилизовать до 300 тыс. граждан Украины с оккупированных территорий после фейковых выборов для усиления своих вооруженных сил.