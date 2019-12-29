В МИД Польши готовы объяснять России правду о Второй мировой настолько долго, насколько это нужно

“В ответ на комментарий посла (России в Варшаве Сергея) Андреева я сделаю одно замечание: мы готовы объяснять дипломатам РФ историческую правду настолько часто, насколько в этом есть необходимость — пока они не поймут, что мир не забудет о пакте Молотова-Риббентропа и советско-германском параде в Бресте”, — написал Пшидач.

Напомним, накануне посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявлений российского президента Владимира Путина в отношении главы польской дипмиссии в нацистской Германии.

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