У МЗС Польщі готові пояснювати Росії правду про Другу світову настільки довго, наскільки це потрібно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі готове регулярно пояснювати дипломатам РФ правду про Другу світову війну, якщо це потрібно. Про це написав у своєму Twitter заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує УНН.
“У відповідь на коментар посла (Росії у Варшаві Сергія) Андрєєва я маю одне зауваження: ми готові пояснювати дипломатам РФ історичну правду настільки часто, наскільки в цьому є потреба — аж доки вони не зрозуміють, що світ не забуде про пакт Молотова-Ріббентропа і радянсько-німецький парад у Бресті”, — написав Пшидач.
Нагадаємо, напередодні посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва викликали в МЗС країни після заяв російського президента Володимира Путіна щодо глави польської дипмісії в нацистській Німеччині.
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