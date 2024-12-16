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У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

Киев  •  УНН

 • 1106 просмотра

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Будущий советник Трампа Майк Волц заявил о готовности рассмотреть мирные предложения Орбана по Украине. Волц подчеркнул желание Трампа прекратить войну, но отказался комментировать детали будущей политики.

Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что новая администрация Белого дома планирует рассмотреть «мирные предложения» венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает CBS, пишет УНН.

Орбан регулярно контактирует с россиянами, и он явно имеет хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины... Нам нужно остановить боевые действия. И, знаете, если это какой-то вид прекращения огня как первый шаг, опять же, мы внимательно посмотрим, что это означает. Но до 20 января мы также координируем свои действия с нынешней администрацией,

- отметил Волц.

По его словам, президент Трамп четко дал понять, что он хочет, чтобы эта война прекратилась.

Между тем Волц отказался комментировать любые детали будущей политики администрации Трампа по ограничению использования Украиной американского оружия или целенаправленной помощи Украине.

Ранее

Орбан заявил, что предложил Украине «рождественское перемирие» и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана. 

рф использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по украинской энергетике - ОП13 дек. 2024, 16:35 • 25212 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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