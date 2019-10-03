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В деле экс-беркутовцев допросили сотрудника киевского "Беркута"

Киев • УНН

 • 9403 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил бойца второй оперативной роты киевского "Беркута" Андрея Шарлая, который является свидетелем защиты, передает УНН.

В деле экс-беркутовцев допросили сотрудника киевского "Беркута"

Так, сегодня допросили бойца второй оперативной роты киевского "Беркута" Андрея Шарлая, который 20 февраля 2014 года не находился в центре Киева.

Напомним, сегодня в суде через видеоконференцсвязь планируют допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Как сообщал УНН, в деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона "Беркута".

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