В деле экс-беркутовцев допросили сотрудника киевского "Беркута"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил бойца второй оперативной роты киевского "Беркута" Андрея Шарлая, который является свидетелем защиты, передает УНН.
Так, сегодня допросили бойца второй оперативной роты киевского "Беркута" Андрея Шарлая, который 20 февраля 2014 года не находился в центре Киева.
Напомним, сегодня в суде через видеоконференцсвязь планируют допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Как сообщал УНН, в деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона "Беркута".