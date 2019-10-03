У справі ексберкутівців допитали співробітника київського "Беркуту"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав бійця другої оперативної роти київського "Беркуту" Андрія Шарлая, який є свідком захисту, передає УНН.
Так, сьогодні допитали бійця другої оперативної роти київського "Беркуту" Андрія Шарлая, який 20 лютого 2014 року не перебував в центрі Києва.
Нагадаємо, сьогодні в суді через відеоконференцзв’язок планують допит колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
Як повідомляв УНН, у справі ексберкутівців допитали двох співробітників дніпропетровського батальйону "Беркуту".