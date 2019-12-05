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В Сенате США обсудят новые санкции против России

В Сенате США обсудят новые санкции против России

Киев  •  УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, который предусматривает введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины. Об этом заявила 4 декабря представитель комитета, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Законопроект, названный “Акт о защите американской безопасности от российской агрессии” (DASKA), рассмотрят 11 декабря на заседании комитета. Этот документ представили в Сенате в феврале по инициативе нескольких сенаторов, в том числе республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса. Важной частью масштабного законопроекта являются санкции против России.

Диапазон новых санкций может быть широким. Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах, компаний, работающих в области киберопераций. Также ограничения могут наложить на новые государственные займы России. Кроме того, объектами санкций могут стать граждане России, и организации, занимающиеся незаконной деятельностью по “прямым или косвенным поручениям Владимира Путина”.

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Наиболее ощутимой для России может стать предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли, объектом которых могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг и кредиторы российского энергетического сектора.

Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории.

Как писал УНН ранее, в Польше задержали бывших членов правления газовой компании из-за контрактов с РФ.

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