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Німецьке видання Bild дізналося деталі американських санкцій проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Обмеження на адресу проекту “Північний потік-2”, які в сенаті Конгресу США планують включити в військовий бюджет, торкнуться різних компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу, повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела і виступ на конференції з безпеки в Галіфаксі глави сенатського комітету з міжнародних справ Джима Ріша, зазначає УНН.

Зокрема, під правила, які обмежать доступ європейських компаній на американський ринок, може підпасти швейцарська Allseas, яка спеціалізується на укладанні під водою труб і кабелів. Bild вказує, що під загрозою перебувають і декілька німецьких компаній, які працюють разом з Газпромом. Видання додає, що обмеження можуть бути введені ще до католицького Різдва.

Про подібні плани в кінці листопада повідомляло видання Defense News з посиланням на того ж Ріша. Останній пояснив, що положення про санкції проти компаній, що беруть участь в “Північному потоці-2”, буде додано до законопроекту про військовий бюджет США з тієї причини, що на підготовку якогось окремого санкційного документу немає часу, з огляду на той факт, що трубопровід швидше всього добудують в найближчі декілька місяців.

Defense News передбачало, що санкції будуть близькі до акту “Про захист енергетичної безпеки Європи” і торкнуться в основному тих компаній, які будуть надавати свої спеціалізовані судна для укладки труб. Однак співрозмовник Bild заявив, що метою є повне припинення будівництва. “Якщо ніхто нічого не буде робити, то ніхто і не постраждає”, — додав він.

Як писав УНН раніше, у Польщі затримали колишніх членів правління газової компанії через контракти з РФ.

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