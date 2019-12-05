У Сенаті США обговорять нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сенатський комітет з міжнародних відносин Конгресу США наступного тижня проведе голосування щодо законопроекту, який передбачає введення санкцій проти Росії за втручання Кремля в американські вибори і агресію проти України. Про це заявила 4 грудня представник комітету, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Законопроект, названий “Акт про захист американської безпеки від російської агресії” (DASKA), розглянуть 11 грудня на засіданні комітету. Цей документ представили у Сенаті в лютому з ініціативи кількох сенаторів, в тому числі республіканця Ліндсі Грема і демократа Боба Менендеса. Важливою частиною масштабного законопроекту є санкції проти Росії.
Діапазон нових санкцій може бути широким. Пропонується запровадити санкції щодо російських банків, причетних до втручання у вибори в США та інших державах, компаній, що працюють в області кіберопераці. Також обмеження можуть накласти на нові державні позики Росії. Окрім того, об’єктами санкцій можуть стати громадяни Росії, і організації, що займаються незаконною діяльністю за “прямим або непрямим дорученням Володимира Путіна”.
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Найбільш відчутною для Росії може стати пропозиція запровадити жорсткі санкції відносно російської нафтової і газової галузі, об’єктом яких можуть стати іноземні постачальники обладнання, технологій, послуг і кредитори російського енергетичного сектору.
Санкції також передбачені проти російських громадян, причетних до захоплення українських моряків у Керченській затоці в листопаді минулого року і російських військовослужбовців, які перешкоджали свободі мореплавства в цій акваторії.
Як писав УНН раніше, у Польщі затримали колишніх членів правління газової компанії через контракти з РФ.