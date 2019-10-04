В РФ заявили, что "Совет Европы должен отреагировать на перевод русскоязычных школ Украины на украинский"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы “должны отреагировать на решение киевских властей о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык”. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет УНН.
“Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителями Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора. Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее — Россию еще с какого-нибудь бока обсудить”, — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Стоит также добавить, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала министр образования Украины Анна Новосад
Как писал УНН ранее, российская сторона решила призвать украинскую власть “отказаться от фальсификации истории, а представителей западных стран — не поддерживать мероприятия, связанные с попытками реабилитации нацизма”. В ведомстве указали, что речь идет якобы “не только о пренебрежении историческими фактами, но и об оскорблении памяти невинно убитых людей”.