МЗС РФ: Київ повинен відмовитися від практики обілення нацистських поплічників

“Напередодні річниці трагедії в Бабиному Яру, коли у вересні 1941 року нацистами було розстріляно десятки тисяч київських євреїв, хотілося б звернутися до теми реабілітації нацистських поплічників і фальсифікації історії. Регулярні спроби підміни історичних понять ми, на жаль, спостерігаємо в Україні, — заявили в дипвідомстві. — Особливо „ударно“ на цьому напрямку працював директор так званого Українського інституту національної пам’яті, який поставив на потік фабрикацію історичних фальшивок, в тому числі виправдовують членів Української повстанської армії, називаючи їх борцями за незалежність. Володимир В’ятрович пішов, але справа його продовжує жити”.

На Смоленській площі вказали, що мова йде “не тільки про зневагу історичними фактами, а й про образу пам’яті невинно вбитих людей”.

“І саме скандальне в цій історії” заявили у відомстві, що “в церемонії брали участь посол Канади в Україні та канадські військовослужбовці, які прибули для навчання офіцерів ЗСУ, — продовжили в дипвідомстві. — Правда, цей інцидент не залишився без уваги в самій Канаді, де розсудлива громадськість в особі ряду шанованих публіцистів засудила участь глави канадської дипмісії в Україні в цьому сумнівному і цинічному дійстві”.

Як писав УНН, у Кремлі прокоментували ідею Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі.