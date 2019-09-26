МИД РФ: Киев должен отказаться от практики обеления нацистских пособников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российская сторона решила призвать украинские власти “отказаться от фальсификации истории, а представителей западных стран — не поддерживать мероприятия, связанные с попытками реабилитации нацизма”. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии МИД РФ, пишет УНН.
“В преддверии годовщины трагедии в Бабьем Яру, когда в сентябре 1941 года нацистами были расстреляны десятки тысяч киевских евреев, хотелось бы обратиться к теме реабилитации нацистских приспешников и фальсификации истории. Регулярные попытки подмены исторических понятий мы, к сожалению, наблюдаем на Украине, — заявили в дипведомстве. — Особенно „ударно“ на этом направлении трудился директор так называемого Украинского института национальной памяти, который поставил на поток фабрикацию исторических фальшивок, в том числе оправдывающих членов Украинской повстанческой армии, называя их борцами за независимость. Владимир Вятрович ушел, но дело его продолжает жить”.
На Смоленской площади указали, что речь идет “не только о пренебрежении историческими фактами, но и об оскорблении памяти невинно убиенных людей”.
“И самое скандальное в этой истории” заявили в ведомстве, что “в церемонии принимали участие посол Канады в Украине и канадские военнослужащие, прибывшие для обучения офицеров ВСУ, — продолжили в дипведомстве. — Правда, этот инцидент не остался без внимания в самой Канаде, где здравомыслящая общественность в лице ряда уважаемых публицистов осудила участие главы канадской дипмиссии на Украине в этом сомнительном и циничном действе”.
Как писал УНН, в Кремле прокомментировали идею Лукашенко о белорусских миротворцев на Донбассе.