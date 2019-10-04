У РФ заявили, що "Рада Європи повинна відреагувати на переведення російськомовних шкіл України на українську"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Рада Європи “повинні відреагувати на рішення київської влади про переведення всіх російськомовних шкіл на українську мову”. Таку думку висловив в п’ятницю глава комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов, пише УНН.
“Мабуть, це теж внесок Києва в возз’єднання країни. Стараннями українських націоналістів російськомовним жителями Південного Сходу залишають все менше простору для вибору. Рада Європи та ОБСЄ, ваш вихід! Або, як завжди, знайдуться справи важливіші — Росію ще з якогось боку обговорити”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.
Варто також додати, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла міністр освіти України Ганна Новосад
Як писав УНН раніше, російська сторона вирішила закликати українську владу “відмовитися від фальсифікації історії, а представників західних країн — не підтримувати заходи, пов’язані зі спробами реабілітації нацизму”. У відомстві вказали, що мова йде нібито “не тільки про зневагу історичними фактами, а й про образу пам’яті невинно вбитих людей”.