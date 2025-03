В Пентагоне не исключают причастность талибов к взрывам в Кабуле

Цитата

"Мы не уверены в этом ( в причастности талибов к взрывам - ред). Но будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - заявил Кирби.

Детали

По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование взрывов в аэропорту Кабула, которые произошли 26 августа.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff, Army Maj. Gen. William “Hank” Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU

— Department of Defense (@DeptofDefense) August 27, 2021

Добавим

В Пентагоне также заявили, что в аэропорту Кабула прогремел только один взрыв. Информация о втором была неверной, заявил заместитель директора Генштаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор.

26 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула прогремело два взрыва.

По информации СМИ, один из взрывов произошел у расположенного рядом с аэропортом отеля Baron, где останавливались британцы, через несколько часов после того, как Госдепартамент предупредил о растущей террористической угрозе. Другой случился у северного входа аэропорта.

В течении двух суток Министерство здравоохранения Афганистана обновляло данные по количеству погибших и раненых в результате взрывов.

Согласно последней информации, число жертв из-за терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". "Талибан" осудил нападение.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.