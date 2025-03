У Пентагоні не виключають причетність талібів до вибухів у Кабулі

Цитата

"Ми не впевнені в цьому (в причетності талібів до вибухів - ред). Але буде розслідування, під час якого ми постараємося дізнатися якомога більше про те, що сталося, але я не хочу забігати вперед", - заявив Кірбі.

Деталі

За словами представника Пентагону, американська сторона проведе розслідування вибухів в аеропорту Кабула, які відбулися 26 серпня.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff , Army Maj. Gen. William "Hank" Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU

- Department of Defense (@DeptofDefense) August 27, 2021

Додамо

У Пентагоні також заявили, що в аеропорту Кабула прогримів тільки один вибух. Інформація про другий була невірною, заявив заступник директора Генштабу з регіональних операцій генерал-майор Вільям Тейлор.

26 серпня повідомлялося, що в аеропорту Кабула пролунали два вибухи.

За інформацією ЗМІ, один з вибухів стався біля розташованого поруч з аеропортом готелю Baron, де зупинялися британці, через кілька годин після того, як Держдепартамент попередив про зростаючу терористичну загрозу. Інший трапився біля північного входу аеропорту.

Протягом двох діб Міністерство охорони здоров'я Афганістану оновлювало дані щодо кількості загиблих і поранених в результаті вибухів.

Згідно з останньою інформацією, кількість жертв через теракти біля аеропорту Кабула зросла до 170 осіб.

Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". "Талібан" засудив напад.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.