В Париже во время протестов произошли столкновения, силовики применили водометы

Отмечается, что третьи выходные подряд протесты против нового закона Франции о безопасности начались на площади Шатле у реки Сены. Затем участники марша прошли к площади Республики.

Законопроект о безопасности вызвал огромное сопротивление, прежде всего из-за положения, ограничивающее публикацию фотографий лиц полицейских. Наиболее противоречивая статья законопроекта сейчас переписывается, хотя она уже прошла через Национальное собрание.

Протестующие также осуждают насилие в полиции и “закон об укреплении республиканских ценностей”, ранее известный как “закон против сепаратизма”.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что к 15:50 был арестован 81 человек. Он также опубликовал фотографию тяжелого ключа и длинной отвертки, изъятых у демонстрантов. Позже он сообщил о задержании 142 демонстрантов.

