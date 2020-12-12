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У Парижі під час протестів сталися сутички, силовики задіяли водомети

У Парижі під час протестів сталися сутички, силовики задіяли водомети

Київ • УНН

 • 23135 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Парижі під час акції протесту проти проекту закону про безпеку Франції сталися сутички між демонстрантами та поліцією, силовики задіяли водомети, понад 140 людей затримали. Про це повідомляє французьке видання Thelocal та МВС Франції, передає УНН.

Зазначається, що треті вихідні поспіль протести проти нового закону Франції про безпеку розпочалися на площі Шатле біля річки Сени. Потім учасники маршу пройшли до площі Республіки.

Глобальний законопроект про безпеку викликав величезний спротив, насамперед через положення, яке обмежує публікацію фотографій обличь поліцейських. Найбільш суперечлива стаття законопроекту зараз переписується, хоча вона вже пройшла через Національні збори.

Протестуючі також засуджують насильство в поліції та “закон про зміцнення республіканських цінностей”, раніше відомий як “закон проти сепаратизму”.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін повідомив, що до 15:50 було заарештовано 81 особу. Він також опублікував світлину важкого ключа та довгої викрутки, вилучених у демонстрантів. Пізніше він повідомив про затримання 142 демонстрантів.

Because there’s always someone wearing a rooster hat at any protest in France. #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/LQfJvkGwuJ

— Ingri Bergo (@ingribergo) December 12, 2020

Fin de la #manifestation à #Paris | Remerciements à tous les policiers, les gendarmes et aux @PompiersParis mobilisés pour avoir encadré la manifestation du jour.#Soutien aux policiers blessés. pic.twitter.com/UlOfsW3rxW

— Préfecture de Police (@prefpolice) December 12, 2020

Voilà ce qui se passe en ce moment à Paris où les manifestants restent calmes malgré tout.
En 3 ans, Macron a transformé le pays des Lumières en défouloir de la force obscure...
VIDEO : HORS-ZONE PRESS (@HZ_Press)#StopLoiSecuriteGlobale #MarcheDesLibertespic.twitter.com/T06hIQ0FRU

— Marcelo Guevara (@Aiphan2022) December 12, 2020

81 interpellations désormais, à 15h50. Merci aux policiers et gendarmes qui font parfois face à des individus ultra-violents. https://t.co/SXpOn2L2RW

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs - 142 interpellations et encadrement du cortège - a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

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