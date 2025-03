У Парижі під час протестів сталися сутички, силовики задіяли водомети

Зазначається, що треті вихідні поспіль протести проти нового закону Франції про безпеку розпочалися на площі Шатле біля річки Сени. Потім учасники маршу пройшли до площі Республіки.

Глобальний законопроект про безпеку викликав величезний спротив, насамперед через положення, яке обмежує публікацію фотографій обличь поліцейських. Найбільш суперечлива стаття законопроекту зараз переписується, хоча вона вже пройшла через Національні збори.

Протестуючі також засуджують насильство в поліції та “закон про зміцнення республіканських цінностей”, раніше відомий як “закон проти сепаратизму”.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін повідомив, що до 15:50 було заарештовано 81 особу. Він також опублікував світлину важкого ключа та довгої викрутки, вилучених у демонстрантів. Пізніше він повідомив про затримання 142 демонстрантів.

