В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал во вторник, 14 сентября, ежегодную ассамблею Всемирного органа в Нью-Йорке с призывом к ужесточению мер по изменению климата и Covid-19. Об этом пишет The National News, пишет УНН.
Детали
Глава ООН заявил, что нынешняя Генеральная Ассамблея состоится “в момент большого вызова и разделения” на фоне медленного прогресса в сокращении выбросов газа и преодолении пандемии коронавируса.
Ежегодная неделя высокого уровня Всемирной организации начинается на следующей неделе, когда президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие государственные деятели должны лично выступить на Манхэттене во время общих дебатов 193 членов ООН.
Генеральный секретарь призвал страны с развитыми экономиками повысить свои амбиции по сокращению выбросов газов, которые нагревают планету, как диоксид углерода и метан, чтобы прекратить повышение температуры. Ведь это вызывает пожары, наводнения.
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Напомним
Белый дом подтвердил в понедельник, что господин Байден поедет в штаб-квартиру ООН, чтобы 21 сентября лично передать свой адрес мировой организации.
Между тем формат участия в мероприятии Президента Украины Владимира Зеленского до конца не ясен. В МИД ранее указывали , что возможность осуществления визита в США на заседание Генассамблеи ООН Зеленского прорабатывается, впрочем, рассматривается и вариант участия онлайн.