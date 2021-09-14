У Нью-Йорку стартувала 76-та сесія Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпочав у вівторок, 14 вересня, щорічну асамблею Всесвітнього органу у Нью-Йорку із закликом до посилення заходів щодо зміни клімату та Covid-19. Про це пише The National News, пише УНН.
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Глава ООН заявив, що цьогорічна Генеральна Асамблея відбудеться “в момент великого виклику та поділу” на тлі повільного прогресу у скороченні викидів газу та подоланні пандемії коронавірусу.
Щорічний тиждень високого рівня Всесвітньої організації розпочинається наступного тижня, коли президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та інші державні діячі мають особисто виступити на Манхеттені під час загальних дебатів 193 членів ООН.
Генеральний секретар також закликав країни з розвиненими економіками підвищити свої амбіції щодо скорочення викидів газів, що нагрівають планету, таких як діоксид вуглецю та метан, щоб припинити підвищення температури. Адже це викликає пожежі, повені.
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Нагадаємо
Білий дім підтвердив у понеділок, що пан Байден поїде до штаб-квартири ООН, щоб 21 вересня особисто передати свою адресу світовій організації.
Тим часом формат участі у заході Президента України Володимира Зеленського до кінця не ясний. У МЗС раніше вказували, що можливість здійснення візиту до США на засідання Генасамблеї ООН Зеленського опрацьовується, утім, розглядається й варіант участі онлайн.