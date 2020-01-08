В МИД прокомментировали авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
“По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 08.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (м.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта”, — сообщил он.
“Все пассажиры (предварительно, 160 и члены экипажа) погибли. Посольство принимает все необходимые меры. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет направлена дополнительно”, — добавил он.
Заместитель директора Департамента-начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич добавил УНН, что в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии: +38 (044) 238 16 57.
Ранее УНН сообщали, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета, который перевозил, как сообщалось, 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана. СМИ также пишут о том, что на борту самолета находилось 170 человек.
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По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.
Издание ISNA отмечает, что “точное место падения находилось в парке Махмудабада”. Этот город на востоке Тегерана.
Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.
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В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.
На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.
Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.