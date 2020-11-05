В Минздраве предлагают разрешить работу детских садов в "красной" зоне - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения предлагают разрешить работу детских садов в "красных" зонах и позволить ученикам начальных классов посещать школы. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным" уровнем эпидемиологической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс", - рассказал Ляшко.
По его словам, при этом, учеников с 5-го класса рекомендуют отправить на дистанционное образование.
Напомним, Минздрав предложит правительству усилить карантин.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с готовностью к ослаблению карантина.