У МОЗ пропонують дозволити роботу дитячих садочків у "червоній" зоні – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я пропонують дозволити роботу дитячих садочків у "червоних" зонах та дозволити учням початкових класів відвідувати школи. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Пропонуємо розглянути можливість та дозволити працювати на території з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садочкам та школам з 1 по 4 клас", - розповів Ляшко.
За його словами, при цьому, учнів з 5-го класу рекомендують відправити на дистанційну освіту.
Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду посилити карантинні обмеження.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину.